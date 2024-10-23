Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері 24 Каналу розповів, що окупанти також проводять осінній призов військовозобов'язаних чоловіків, змушують їх проходити медкомісію. З його слів, росіяни дуже залякують місцевих жителів.

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Терор місцевого населення

Окупаційна влада на Херсонщині тероризує українців. Соболевський наголосив, що росіяни створили там такі умови, що виживати громадянам, у яких немає російського паспорта і які не хочуть інтегруватися до "руського міру" – дуже складно.

В росіян жахлива ситуація щодо набору контрактників, не можуть виконати план. Люди не підписують контракти, не йдуть до російської армії. Є окремі випадки, які вони максимально намагаються розповсюдити, аби створити потрібну їм картинку, але об'єктивно кажучи, охочих йти воювати з власним народом – одиниці й це зрадники,

– розповів Соболевський.

Очільник Кремля Владімір Путін підписав указ про початок осіннього призову на військову службу, який буде тривати з жовтня по грудень. Раніше, у вересні 2024 року, російський диктатор видав указ про збільшення чисельності армії Росії до 2 389 130 осіб, в тому числі 1,5 мільйона військовослужбовців.

Покинути окуповані території людям проблематично

Заступник голови Херсонської обласної ради наголосив, що якби не було терору населення, постійних арештів і катування людей, то взагалі б ніхто не йшов проходити медкомісії. А виїжджати з окупації, з його слів, людям складно, тому що в них мало можливостей та бажання, бо потрібні кошти. Крім того, існують ризики.

Під час виїзду були випадки, коли на фільтраційних блокпостах людей знімали з транспорту, арештовували, були й інші негативні наслідки. Однак краще виїжджати й ризикувати, ніж залишатися на цій території, бо російський терор постійно посилюється, адже там немає лояльності з боку населення,

– озвучив Соболевський.

Нагадаємо, з початку 2024 року майже 7 тисяч чоловіків на тимчасово окупованих територіях України вступили до лав російської армії, підписавши контракт з міноборони Росії через створені там росіянами умови бідності та беззаконня. Експерт із безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко повідомив, що окупанти зокрема використовують силовий вплив або обіцяють гроші.