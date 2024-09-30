Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт із безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко, наголосивши, що Росія для цього спочатку довела людей до бідності; створила обставини, коли будь-яке беззаконня та злочинність стають єдиним виходом із складної життєвої ситуації, коли чоловіка виштовхує його сім'я, аби той заробляв гроші будь-якою ціною.

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Для частини громадян ТОТ зрада України стала прийнятною

Військовослужбовець зауважив, що аргументи, які застосовує окупаційна влада, аби заохотити чоловіків йти служити в російську армію – різні. Окупанти використовують силовий вплив, обіцяють гроші. На жаль, з його слів, це спрацьовує.

Ця ситуація, за словами Варченка, була очікуваною, адже чоловіки на тимчасово окупованих територіях залишилися не для того, щоб захищати Батьківщину. Вони, на думку військовослужбовця ЗСУ, намагалися перечекати, однак Росія створює їм умови, в яких просто пересидіти не вдасться, бо гроші закінчилися, а заробляти на життя потрібно.

Росія на тих територіях точно не створює умов для економічного розвитку, бізнесу, зрештою і не кожен готовий там до підприємництва, тому цілком очікувано, що частина громадян України, яка залишилася на окупованій території, піде служити окупаційному режиму та ставати зрадниками українського народу,

– озвучив Варченко.

Однак, зі слів військовослужбовця ЗСУ, беручи до уваги озвучену Центром національного спротиву цифру у 7 тисяч чоловіків, можна зробити висновок, що це наразі незначний відсоток.

До відома! Російський диктатор Владімір Путін підписав указ про початок осіннього призову на військову службу. Він триватиме з жовтня по грудень 2024 року. В Росії планують залучити в армію 133 тисячі громадян віком від 18 до 30 років. У вересні очільник Кремля видав указ про збільшення чисельності російської армії до 2 389 130 осіб.