В такий спосіб Росія намагається поповнювати війська для війни проти України. Про це повідомляє Міноборони Британії в X.

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Чи буде Росія залучати призовників до війни в Україні

У розвідці Британії нагадали, що з 1 жовтня в Росії розпочнеться осінній призов. Чоловіки до 30 років зобов'язані відслужити в армії протягом одного року.

Хоч в Росії стверджують, що призовників не відправляють на війну в Україні, у серпні 2024 року їх залучили до військової операції у Курську.

Батьки деяких солдатів висловили занепокоєння, що їхніх синів відправили на фронт після менш ніж чотирьох місяців служби. За російським законодавством, призовники можуть брати участь у бойових діях лише після чотирьох місяців служби та проходження відповідної підготовки.

Британська розвідка вважає, що реакція сімей призовників на їх відправлення для захисту Росії посилює тривогу російських лідерів щодо залучення призовників до війни в Україні.

"Однак Росія, швидше за все, продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб забезпечити стабільне постачання особового складу для війни в умовах високого відтоку", – йдеться у зведенні.