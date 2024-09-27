Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі в інтерв'ю "Голосу Америки". Він також додав, що у 2025 році ситуація для Путіна стане набагато складнішою.

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Коли Україна отримає дозвіл від партнерів

Ламмі очікує, що обмеження на застосування далекобійної зброї для ударів по території Росії можуть зняти до початку зими. Очільник МЗС Британії наголосив, що партнери повинні продемонструвати сильну позицію і забезпечити Україну усім необхідним до початку 2025 року.

Ми зустрічаємося тут, на Генеральній Асамблеї ООН. Я знаю, що президент Зеленський зустрічається з президентом Байденом у Вашингтоні. Попереду також зустріч Групи двадцяти. Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025 року,

– заявив британський міністр.

За словами Ламмі, загалом, ситуація у 2025 році стане складнішою саме для Росії та Путіна. Посилаючись на дані британської розвідки, міністр стверджує, що російська економіка значно погіршиться, а Кремль відчує справжню вагу втрат і жертв у війні.

Водночас Ламмі зауважив успіхи України у війні. Британський прем'єр підкреслив, що Сили оборони відвоювали частину територій, які окупував ворог. Також українським захисникам вдалося вибити російські війська з Чорного моря. Ба більше, Україна також проводить операцію у Курській області й взяла під контроль частину територій.

"Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість", – резюмував міністр.