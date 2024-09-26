Про це стало відомо з пресрелізу британського Міністерства оборони.

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Україна отримає самохідні гаубиці AS90 від Британії

В Міноборони пишуть, що раніше уряд лейбористів на чолі з прем'єром Кіром Стармером, сформований за підсумками виборів, які відбулися 4 липня, оголосив про намір передати Києву 12 AS90 протягом перших 100 днів після приходу до влади.

Наразі 10 одиниць таких гаубиць вже доставлено до України, а найближчими тижнями Збройні Сили України отримають ще 6.

Крім цього уряд також оголосив про створення нового спільного британського підрозділу Міноборони та МЗС в Україні на чолі з міністром закордонних справ Девідом Леммі та міністром оборони Джоном Гілі, який об'єднає досвід і допоможе запровадити новий загальнодержавний підхід до України.