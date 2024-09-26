Об этом стало известно из пресс-релиза британского Министерства обороны.

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Украина получит самоходные гаубицы AS90 от Британии

В Минобороны пишут, что ранее правительство лейбористов во главе с премьером Киром Стармером, сформированное по итогам выборов, которые состоялись 4 июля, объявило о намерении передать Киеву 12 AS90 в течение первых 100 дней после прихода к власти.

Сейчас 10 единиц таких гаубиц уже доставлено в Украину, а в ближайшие недели Вооруженные Силы Украины получат еще 6.

Кроме этого правительство также объявило о создании нового совместного британского подразделения Минобороны и МИД в Украине во главе с министром иностранных дел Дэвидом Лемми и министром обороны Джоном Гили, который объединит опыт и поможет ввести новый общегосударственный подход к Украине.