Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми в интервью "Голосу Америки". Он также добавил, что в 2025 году ситуация для Путина станет гораздо сложнее.

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Когда Украина получит разрешение от партнеров

Ламми ожидает, что ограничения на применение дальнобойного оружия для ударов по территории России могут снять до начала зимы. Глава МИД Великобритании отметил, что партнеры должны продемонстрировать сильную позицию и обеспечить Украину всем необходимым до начала 2025 года.

Мы встречаемся здесь, на Генеральной Ассамблее ООН. Я знаю, что президент Зеленский встречается с президентом Байденом в Вашингтоне. Впереди также встреча Группы двадцати. Я ожидаю, что в течение ближайших дней и недель мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025 года,

– заявил британский министр.

По словам Ламми, в целом, ситуация в 2025 году станет сложнее именно для России и Путина. Ссылаясь на данные британской разведки, министр утверждает, что российская экономика значительно ухудшится, а Кремль почувствует настоящий вес потерь и жертв в войне.

В то же время Ламми отметил успехи Украины в войне. Британский премьер подчеркнул, что Силы обороны отвоевали часть территорий, которые оккупировал враг. Также украинским защитникам удалось выбить российские войска из Черного моря. Более того, Украина также проводит операцию в Курской области и взяла под контроль часть территорий.

"На самом деле именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность", – резюмировал министр.