Про це повідомляють російські ЗМІ. Призов відбуватиметься з жовтня по грудень 2024 року, передає 24 Канал.

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Путін підписав указ про осінній призов

Згідно з указом, з 1 жовтня до 31 грудня в Росії мають призвати 133 тисячі росіян віком від 18 до 30 років. Мовиться про тих чоловіків, хто не перебуває в запасі та підлягає призову на військову службу.

Водночас тих військових, чий термін служби вже закінчився, мають звільнити. Це солдати, матроси та сержанти. Зазначається, що указ Путіна від 30 вересня набрав чинності з дня його опублікування.

Водночас у генштабі збройних сил Росії додали, що повістки будуть розсилатися в паперовому вигляді. Відправляти строковиків з пунктів збору до місць проходження служби планують вже з 15 жовтня, служити вони мають цілий рік.

Цікаво, що російські військові, як і в попередні роки, роблять заяви, згідно з якими участь строковиків у війні в Україні нібито виключається. Проте військові зі строкової служби опинилися в тій частині Курської області, де в серпні розпочалася операція ЗСУ.

Весняний призов у ​​Росії став першим, який пройшов із підвищеним кордоном призовного віку – до 30 років.

До слова, Владімір Путін також раніше підписував указ, згідно з яким чисельність російської армії збільшується до близько 2,4 мільйона осіб. Цей указ набирає чинності з 1 грудня 2024 року.