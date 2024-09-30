Риторику Кремля проаналізували аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Наголошують, що намагання політиків країни-агресора компенсувати витрати на оборону "соціальними проєктами", вимушені через втому росіян від війни.

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Який бюджет заклали в Росії на оборону

Кабінет міністрів Росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2025 – 2027 роки, до Державної думи його подадуть до 1 жовтня. Ним передбачено, що федеральні доходи Росії зростуть майже на 12% у 2025 році порівняно з 2024 роком, а частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті збільшиться до 73%.

Раніше Bloomberg писав, що згідно з проектом трирічного бюджету, російський уряд планує витратити 13,2 трильйона рублів (близько 140 мільярдів доларів) на оборону в 2025 році – це більше, ніж 10,4 трильйона рублів (близько 110 мільярдів доларів), запланованих на 2024 рік.

Таким чином, витратити Росії на національну оборону і внутрішню безпеку в 2025 році більші, ніж витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку разом узяті. Також Кремль збільшить витрати на секретні статті до 12,9 трильйона рублів (близько 136 мільярдів доларів).

Риторика Кремля

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін запевнив, що уряд планує виконати "всі соціальні зобов'язання перед громадянами" і наголосив на запланованому фінансуванні медицини, пенсій та національних проектів. Однак, тверезого розуму достатньо, аби проаналізувати російський бюджет на 2025 рік і зрозуміти, що це далеко не так.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов визнав, що "значні ресурси" спрямовуються на "спеціальну військову операцію" Росії, але підкреслив, що 40 трильйонів рублів (близько 424 мільярдів доларів) підуть на 19 національних проектів протягом 6 років – вдвічі більше, ніж фінансування, виділене на період з 2019 по 2024 рік. Силуанов також підкреслив, що Росія планує витратити 180 мільярдів рублів (близько 1,9 мільярда доларів) на модернізацію комунальної інфраструктури та пільгові іпотечні програми.

ISW наголошує, що кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підтримувати підтримку війни серед громадськості, підсилюючи увагу Кремля до соціальних проектів.