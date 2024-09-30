Російське видання порахувало, що регіони витратили понад 150 мільйонів рублів на меморіали пам’яті вбитих на війні проти України військових від 2023 року. Лідером серед них став Забайкальський край, який витратив понад 42 мільйони рублів, передає 24 Канал.

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Що відомо про це

На другому місці опинилася Республіка Тива (там витратили понад 23 мільйони рублів), на третьому – Ямало-Ненецький автономний округ (понад 21 мільйон рублів).

Водночас Забайкалля входить до десятки найбідніших регіонів Росії, а Тива взагалі очолювала його.

На початок вересня відомо щонайменше про 1212 загиблих у Забайкальському краї, 716 – у Тиві та 252 – у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Ямало-Ненецький автономний округ за час повномасштабної війни став одним з лідерів із витрат на розширення цвинтарів. Там на це витратили понад 15 мільйонів рублів.

У Забайкальському краї меморіальні комплекси збудовані у селищі Агінське (понад 11 мільйонів рублів), у місті Борзя (понад 9 мільйонів), у селі Нерчинський завод (понад 10 мільйонів) та в селищі Могойтуй (понад 11 мільйонів).

У столиці Тиви витратили 23 мільйони на побудову меморіального комплексу "Парк героїв – учасників СВО". У ЯНАО понад 14 мільйонів витратили на меморіал пам’яті загиблим під час так званої "спєцопєрациі" в селі Мужі. Пам’ятник не змогли відкрити вчасно, оскільки село розташоване далеко від трас і в ньому немає доріг.