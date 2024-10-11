Така ініціатива має посприяти поповненню людського ресурсу в російській армії. Письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов в етері 24 Каналу зазначив, що таким чином в Росії створили конвеєр з насильницького залучення росіян на війну.

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В Росії побито рекорд щодо обіцяних виплат контрактникам

Якщо раніше Москва в певний період зрівнялась з США щодо виплат солдатам "підйомних" і платила 1,9 мільйона, то потім, зі слів Мурзагулова, і столиця, і Санкт-Петербург побили цей рекорд, запропонувавши ще більшу суму грошей.

А зараз вже 3 мільйони платять в Бєлгородській області. Але все одно набору людей немає. Туди ніхто не йде, тому що кількість ідіотів й негідників в будь-якій соціальній спільноті, в тому числі російській, зменшується. Тому в Росії створено унікальний конвеєр щодо змушування,

– наголосив громадський діяч.

До відома! Інститут вивчення війни повідомив, що уряд Росії має намір виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів) на одноразові виплати за підписання росіянами контракту з міноборони Росії в період з 2025 по 2027 рік.

Поліція виконуватиме свій план

Російська правова система як така в Росії відсутня. Опозиціонер пояснив, що для російських поліцейських головне виконати план з затримання громадян з низки злочинів, навіть якщо вони не будуть скоєні, винуватих правоохоронці обов'язково знайдуть.

"В Росії можна схопити будь-кого за що завгодно, просто людину, яка йтиме вулицею та сказати їй, що вона чинила опір під час затримання. А що таке затримання в Росії? Це коли йде поліцейський повз громадянина і каже йому: "Йди сюди". Людина може його не почути чи не вважатиме за потрібне бігати, наче песик, по його понуканню", – озвучив Мурзагулов.

Як результат – поліція складатиме протокол, громадянина вестимуть в ізолятор, а по дорозі туди, в кишені затриманого, зі слів опозиціонера, може виявитися щось цікаве, наприклад 1 стріляна гільза. Згідно з російським законодавством це привід отримати декілька років ув'язнення.

Думаю, правоохоронцям вже поставили плани з кількості затриманих з низки злочинів, які вони мають виконати. А уявіть, якщо цих злочинів не буде, ніхто їх не скоїть? Зараз цей план буде налаштований на те, аби щоденно знаходити тисячі людей, ними замінювати втрати на війні, які кожного дня російська армія зазнає. Це буде пекельний конвеєр смерті,

– прогнозує Мурзагулов.

Нагадаємо, очільник Кремля Владімір Путін видав указ про збільшення чисельності російської армії на 180 000 осіб. З 1 грудня 2024 року чисельність військовослужбовців збройних сил Росії буде збільшена до 2 389 130 осіб, з яких 1 500 000 – військовослужбовці.