Про це йдеться в огляді ISW.

Дивіться також В ISW оцінили, як дорого коштували Росії бої за Вугледар і що їй дасть захоплення міста

Чи змінить фінансове стимулювання темпи мобілізації в Росії

В огляді Інституту вивчення війни ідеться, що уряд Росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів) на одноразові виплати за укладення військового контракту з міноборони Росії в період з 2025 по 2027 рік, що свідчить про те, що Кремль планує продовжувати покладатися на поточні зусилля з криптомобілізації, щоб задовольнити потреби в людській силі для війни в Україні доти, доки працює система криптомобілізації.

Там зазначили, що російський федеральний уряд наразі пропонує одноразові виплати в розмірі 400 000 рублів (4 200 доларів) за підписання військового контракту (на додаток до одноразових виплат, запропонованих регіональною владою, деякі з яких нещодавно перевищили мільйон рублів), що свідчить про те, що Кремль має намір набрати 225 000 нових військовослужбовців на контрактну службу в період між 2025 і 2027 роками, за умови збереження поточних ставок, що малоймовірно, враховуючи, що ці ставки постійно зростають з 2022 року.

Аналітики зазначають, що за останні місяці російська влада значно збільшила фінансові стимули, зокрема одноразові виплати, для підписання військових контрактів.

Російська влада, як вказується в матеріалі, висловила занепокоєння тим, що поточні зусилля з вербування приносять все менші результати, а значне збільшення фінансових стимулів в останні місяці свідчить про те, що існуючі зусилля з вербування були недостатніми для підтримки постійного формування нових сил, на які покладаються російські солдати для підтримання темпів наступу в Україні.

"За оцінками ISW, існують середньострокові та довгострокові обмеження щодо кількості призовників, яких може залучити російська криптомобілізаційна кампанія, що триває, і збільшення фінансових стимулів навряд чи суттєво вплине на подолання цих обмежень", – ідеться в огляді.

В огляді вказують, що російський диктатор Путін залишається прихильником поточної криптомобілізаційної кампанії, щоб уникнути оголошення чергового вкрай непопулярного часткового мобілізаційного призову резервістів, хоча він зберігає можливість оголосити ще один призов – як він це зробив восени 2022 року.

"Путін і російське військове командування, схоже, не бажають миритися зі зниженням інтенсивності російських бойових дій в Україні, оскільки вважають збереження ініціативи на всьому театрі бойових дій стратегічним імперативом, і залишається незрозумілим, чи буде Путін відповідати ще одним призовом, якщо зіткнеться з іншою кризою, подібною або гіршою, ніж восени 2022 року", – резюмували в Інституті вивчення війни.