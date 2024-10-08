Тим часом гроші на виплати Кремль бере з експорту певної продукції. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що поки Росія має шлях заохочувати росіян лише великими сумами грошей.

Дивіться також За крадіжку пляшки горілки: у Росії знайшли новий спосіб масового поповнення війська

Де Росія бере гроші на виплати окупантам

Виконавчий директор пояснив, що російський бюджет 2025 року планується в розмірі 143 мільярдів доларів. Минулого року було 110 мільярдів доларів, а в 2023 році 65 мільярдів доларів.

З цієї суми на разові виплати росіянам при підписанні контракту на наступний рік з центрального бюджету Росії планується виділити 880 мільйонів доларів. Це забезпечує разову виплату окупанту в розмірі 4,5 тисячі доларів. Решту коштів – йдуть завдяки певним федеральним суб'єктам.

Є центральний бюджет, є бюджети суб'єктів країни, які наввипередки показують, як вони потужно люблять Путіна,

– зауважив Пендзин.

Федеральні виплати з кожним роком зростають. Крім того, росіяни, які йдуть воювати, отримують щомісячне грошове утримання.

Зверніть увагу! Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що уряд Росії планує виділити 948 мільйонів доларів на одноразові виплати за укладення військового контракту в період з 2025 по 2027 рік. Російський диктатор продовжуватиме покладатись на виплати шалених сум, щоб не оголошувати часткову мобілізацію.

Кремль підіймає суми через те, що навіть з великими людськими ресурсами різко зменшилась кількість людей, які готові йти воювати проти України.

Минулого разу, коли Путін оголосив часткову мобілізацію, вдалось мобілізувати 300 тисяч окупантів, натомість понад 2 мільйони втекли з країни. Тобі в країні-агресорці є дуже великий дефіцит робочої сили.

Тому федеральні суб'єкти мають вказівку щодо мобілізації. Вони пішли по такому шляху, витрачаючи гроші,

– зазначив виконавчий директор.

Пендзин наголосив, що Росія бере гроші на виплати окупантам з експорту енергоносіїв та з постачання тих товарів, які країна-агресорка ще може експортувати. Наприклад, з нафти та газу.

Питання боротьби з можливості росіян продавати на зовнішній ринок енергоносії є питанням фінансового забезпечення війни в Україні,

– підкреслив виконавчий директор.

До слова, західні економісти обговорюють можливість економічного краху Росії у 2025 році через високі витрати на війну. Американський економіст Андерс Аслунд вважає, що країна-агресорка може зменшити витрати на війну, але це загрожує соціальними скороченнями.