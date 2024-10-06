Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидащая" Ольга Романова, зауваживши, що людей затримують, але не доводять навіть до СІЗО. Серед таких випадків є крадіжки пляшки горілки, двох банок тушонки та навіть трьох тисяч рублів.

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Новий спосіб масового поповнення війська в Росії

Голова благодійного фонду розповіла, що нещодавно в Петербурзі затримали чоловіка за зґвалтування дитини. Його не заарештували, натомість відпустили до військової частини. Зараз в Росії судять людей набагато частіше, ніж до війни, адже їх так легше відправити воювати. Однак, якщо чоловік вже є військовим, його ніхто не чіпає.

Також на цьому тижні двох чоловіків затримали та відправили до війська. Одного за крадіжку пляшки горілки, другого за крадіжку двох банок тушонки з магазину. Ба більше, одну 50 літню жінку відправили за крадіжку на три тисячі рублів.

Ви собі уявіть цей маргінальний клас. Жінка за крадіжку трьох тисяч погодилась поїхати на війну,

– зауважила Романова.

За словами голови благодійного фонду, історики ще будуть вирішувати, як правильно називати цю путінську армію, яка не схожа на нормальну. Кремль просто "купує" людей, пропонуючи їм за підписання контракту 400 тисяч рублів. Серед військових є багато в'язнів, які мають свою мотивацію воювати – "все, що завгодно, аби не в'язниця".

Зверніть увагу! Владімір Путін 2 жовтня підписав закон, який звільняє підсудних від кримінальної відповідальності за умови їхньої мобілізації або укладання контракту на військову службу. Адвокати наголосили, що більш охоче підписують контракт ті, хто "мотатиме строк" довше, тобто засуджені за тяжкими статтями.