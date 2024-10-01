Російський сайт "Важные истории" зауважив, що мовиться про 40% засуджених. Путін ще не підписав законопроєкт, але все до цього йде.

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Окупанти хочуть поповнити свої лави в'язнями

Із кожного СІЗО можуть забрати на війну близько 100 підсудних. У Росії діє 210 слідчих ізоляторів, а отже, відправити воювати можуть близько 20 тисяч осіб. Загалом у російських СІЗО на початку 2024 року перебувало 106 тисяч осіб, за даними ФСВП. До цього числа входять не лише підсудні, а й підслідні, обвинувачені тощо. У цілому протягом року на лаві підсудних опиняються сотні тисяч росіян, які проходили у кримінальних справах,

– сказано в матеріалі.

Як повідомили адвокати, в СІЗО вже готуються втілювати в життя це рішення. Ті військові, які вербують росіян укладати контракт, також залучені: вони з'ясовують, скільки підсудних придатні до військової служби і як багато серед них охочих укласти контракт. Роблять це не за ідею, адже за успішне вербування отримують премії. І часом сперечаються зі слідчими, які не хочуть віддавати в'язнів.

Загалом з приблизно 60 тисяч підсудних планують забрати 40%. Звісно, все задля того, щоб не оголошувати мобілізацію.

Зеки ідуть на фронт охоче. Але переважно ті, хто має тяжкі статті. До того ж кількість людей все одно обмежена.

"Це не нескінченний ресурс, і рішення відправляти на війну підсудних говорить про те, що виснажується потік ув'язнених, він уже не такий, як раніше. Засуджені за легкими статтями, ті, кому недовго сидіти, не дуже охоче йдуть воювати", – розповіло журналістам джерело, близьке до російського генштабу.