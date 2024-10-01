Указ Путіна від 30 вересня набрав чинності з дня його опублікування. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Кремль спонукає росіян підписувати контракти

Відповідно до указу, з 1 жовтня до 31 грудня в Росії мають призвати 133 тисячі росіян віком від 18 до 30 років. Йдеться про тих, хто не перебуває в запасі та підлягає призову на військову службу.

В ISW зазначили, що попередній цикл призову в Росії навесні 2024 року, який Путін санкціонував аналогічним указом, дозволив призвати 150 000 російських військовослужбовців.

Російська влада, ймовірно, посилить зусилля з "криптомобілізації", щоб спонукати або змусити багатьох із цих призовників 2024 року підписати контракти з міністерством оборони Росії, щоб російські військові могли відправити їх на війну проти Україні,

– йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Зазначається також, що 30 вересня міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов заявив, що міноборони Росії наразі не розглядає ще одну хвилю загальної мобілізації, а натомість зосереджується на тому, щоб російські військовослужбовці підписали контракти.

До слова, Владімір Путін також раніше підписував указ, згідно з яким чисельність російської армії збільшується до близько 2,4 мільйона осіб. Цей указ набирає чинності з 1 грудня 2024 року.