Указ Путина от 30 сентября вступил в силу со дня его опубликования. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Кремль побуждает россиян подписывать контракты

Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря в России должны призвать 133 тысячи россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Речь идет о тех, кто не находится в запасе и подлежит призыву на военную службу.

В ISW отметили, что предыдущий цикл призыва в России весной 2024 года, который Путин санкционировал аналогичным указом, позволил призвать 150 000 российских военнослужащих.

Российские власти, вероятно, усилят усилия по "криптомобилизации", чтобы побудить или заставить многих из этих призывников 2024 года подписать контракты с министерством обороны России, чтобы российские военные могли отправить их на войну против Украины,

– говорится в отчете Института изучения войны.

Отмечается также, что 30 сентября министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что минобороны России пока не рассматривает еще одну волну всеобщей мобилизации, а вместо этого сосредотачивается на том, чтобы российские военнослужащие подписали контракты.

К слову, Владимир Путин также ранее подписывал указ, согласно которому численность российской армии увеличивается до около 2,4 миллиона человек. Этот указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.