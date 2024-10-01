Российский сайт "Важные истории" заметил, что говорится о 40% осужденных. Путин еще не подписал законопроект, но все к этому идет.

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Оккупанты хотят пополнить свои ряды заключенными

Из каждого СИЗО могут забрать на войну около 100 подсудимых. В России действует 210 следственных изоляторов, а значит, отправить воевать могут около 20 тысяч человек. Всего в российских СИЗО в начале 2024 года находилось 106 тысяч человек, по данным ФСИН. В это число входят не только подсудимые, но и подследственные, обвиняемые и тому подобное. В целом в течение года на скамье подсудимых оказываются сотни тысяч россиян, которые проходили по уголовным делам,

– сказано в материале.

Как сообщили адвокаты, в СИЗО уже готовятся воплощать в жизнь это решение. Те военные, которые вербуют россиян заключать контракт, также привлечены: они выясняют, сколько подсудимых пригодны к военной службе и как много среди них желающих заключить контракт. Делают это не за идею, ведь за успешную вербовку получают премии. И порой спорят со следователями, которые не хотят отдавать заключенных.

Всего из примерно 60 тысяч подсудимых планируют забрать 40%. Конечно, все для того, чтобы не объявлять мобилизацию.

Зэки идут на фронт охотно. Но преимущественно те, кто имеет тяжкие статьи. К тому же количество людей все равно ограничено.

"Это не бесконечный ресурс, и решение отправлять на войну подсудимых говорит о том, что истощается поток заключенных, он уже не такой, как раньше. Осужденные по легким статьям, те, кому недолго сидеть, не очень охотно идут воевать", – рассказал журналистам источник, близкий к российскому генштабу.