Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что людей задерживают, но не доводят даже до СИЗО. Среди таких случаев есть кражи бутылки водки, двух банок тушенки и даже трех тысяч рублей.

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Новый способ массового пополнения войска в России

Глава благотворительного фонда рассказала, что недавно в Петербурге задержали мужчину за изнасилование ребенка. Его не арестовали, зато отпустили в воинскую часть. Сейчас в России судят людей гораздо чаще, чем до войны, ведь их так легче отправить воевать. Однако, если человек уже является военным, его никто не трогает.

Также на этой неделе двух мужчин задержали и отправили в армию. Одного за кражу бутылки водки, второго за кражу двух банок тушенки из магазина. Более того, одну 50 летнюю женщину отправили за кражу на три тысячи рублей.

Вы себе представьте этот маргинальный класс. Женщина за кражу трех тысяч согласилась поехать на войну,

– отметила Романова.

По словам главы благотворительного фонда, историки еще будут решать, как правильно называть эту путинскую армию, которая не похожа на нормальную. Кремль просто "покупает" людей, предлагая им за подписание контракта 400 тысяч рублей. Среди военных есть много заключенных, которые имеют свою мотивацию воевать – "все, что угодно, лишь бы не тюрьма".

Обратите внимание! Владимир Путин 2 октября подписал закон, который освобождает подсудимых от уголовной ответственности при условии их мобилизации или заключения контракта на военную службу. Адвокаты отметили, что более охотно подписывают контракт те, кто будет "мотать срок" дольше, то есть осужденные по тяжким статьям.