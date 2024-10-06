Вместо этого к войне активно привлекают контрактников, тратя на это огромные средства. Виталий Кононученко, OSINT-аналитик и военный обозреватель, в эфире 24 Канала объяснил, почему Кремль до сих пор не провел мобилизацию.

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Почему Россия не объявляет мобилизацию

Российская армия ежедневно несет немалые потери на войне в Украине. Прежде всего это касается личного состава, который становится все труднее пополнять. Впрочем, пока нет признаков, которые бы указывали на то, что в ближайшее время кремлевский режим объявит о проведении мобилизации.

В 2022 году, при гораздо более простых обстоятельствах для врага, чем сегодня, мобилизацию объявили. Перед тем они серьезно считались с реакцией людей. Сейчас они понимают, что вся пропагандистская картинка может рухнуть и люди просто скажут, что не хотят идти воевать,

– отметил Виталий Кононученко.

Так, например, независимая социологическая служба "Левада-Центр" в России опубликовала результаты анонимного опроса, согласно которым 46% россиян выразили страх перед мобилизацией. Это на 12% больше, чем в феврале 2024 года.

"Конечно, российское руководство не может не учитывать это, ведь в отличие от медийной картинки, настоящую, "закулисную" аналитику они делают очень четко. Они понимают, что до сих пор лучше платить деньги, чем просто мобилизовать людей, чтобы это не привело к очень сложным социальным последствиям", – объяснил OSINT-аналитик.

Заметим, что единовременные выплаты за подписание в России достигают невероятных масштабов. Например, в Москве контрактикам готовы платить почти 2 миллиона рублей.

Кроме того, по подсчетам британских аналитиков, Россия потратила около 8% бюджета на выплаты военным с января по июнь 2024 года.