С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц разного рода техники и оружия. В Генштабе ВСУ поделились, каковы общие боевые потери врага.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 659220 (+1280) человек,
- танков – 8916 (+8);
- боевых бронированных машин – 17658 (+31);
- артиллерийских систем – 19037 (+72);
- РСЗО – 1216 (+4);
- средств ПВО – 970 (+5);
- самолетов – 368 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16529 (+35);
- крылатых ракет – 2613 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 25905 (+85);
- специальной техники – 3344 (+11).
Потери врага на 5 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ