З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ поділилися, які загальні бойові втрати ворога.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 659220 (+1280) осіб,
  • танків – 8916 (+8);
  • бойових броньованих машин – 17658 (+31);
  • артилерійських систем – 19037 (+72);
  • РСЗВ – 1216 (+4);
  • засобів ППО – 970 (+5);
  • літаків – 368 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16529 (+35);
  • крилатих ракет – 2613 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25905 (+85);
  • спеціальної техніки – 3344 (+11).


Втрати ворога на 5 жовтня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ