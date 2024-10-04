Удар нанесли с помощью украинского дрона-камикадзе. Кадры уничтожения российской техники показали в телеграмм-канале фонда "Вернись живым".

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Что известно об уничтожении РЛС 96Л6

В фонде сообщили, что операторы БпЛА подразделения Flight Club 92 ОШБр имени Ивана Сирко обнаружили РЛС 96Л6, которая сопровождала ЗРК С-400 оккупантов в Белгородской области.

Российскую РЛС заметили неподалеку небольшой лесополосы между полями. Впрочем, точной даты поражения не называли.

После определения координат расположения вражеского радара на его уничтожение вылетел украинский дрон-камикадзе.

Ударом дрона самолетного типа радиолокационную станцию было уничтожено, что "ослепило" ПВО врага на некоторое время в этой зоне.

Силы обороны нанесли удар по РЛС 96Л6: смотрите видео

В фонде "Вернись живым" отметили, что российскую РЛС 96Л6 украинские защитники обнаружили и навели на нее дрон-камикадзе с помощью разведывательного беспилотника Shark.

Напомним, что 3 октября в Генштабе сообщили об успешном уничтожении российской РЛС "Небо-М", которая стоит более 100 миллионов долларов. Там отметили, что в целом у страны-агрессора осталось всего 10 таких систем.