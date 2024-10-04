Операторы 412-го отдельного батальона беспилотных систем "NEMESIS" нанесли оккупантам потери. Они уничтожили понтонную переправу на Луганском направлении.

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Россия теряет способности

Через уничтоженную понтонную переправу противник поставлял подкрепление и боеприпасы. Наши военные сработали мастерски и слаженно.

Полномасштабную войну в Украине часто называют войной дронов, ведь часто они имеют большое значение на фронте. БпЛА используют для разведки и для уничтожения целей в тылу врага.

Наши подразделения системно работают над уменьшением наступательных возможностей врага,

– говорится в сообщении.

Наши военные уничтожили понтонную переправу: смотрите видео

Оккупанты уже потеряли во время полномасштабной войны более 657 тысяч военных. Также говорится о тысячах единиц техники. В то же время цифры могут отличаться из-за того, что в местах. где идут активные боевые действия, нельзя посчитать точные потери врага.