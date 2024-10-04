Оператори 412-го окремого батальйону безпілотних систем "NEMESIS" завдали окупантам втрат. Вони знищили понтонну переправу на Луганському напрямку.
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Росія втрачає спроможності
Через знищену понтонну переправу противник постачав підкріплення та боєприпаси. Наші військові спрацювали майстерно та злагоджено.
Повномасштабну війну в Україні часто називають війною дронів, адже часто вони мають велике значення на фронті. БпЛА використовують для розвідки та для знищення цілей в тилу ворога.
Наші підрозділи системно працюють над зменшенням наступальних спроможностей ворога,
– мовиться в повідомленні.
Наші військові знищили понтонну переправу: дивіться відео
Окупанти вже втратили під час повномасштабної війни понад 657 тисяч військових. Також мовиться про тисячі одиниць техніки. Водночас цифри можуть відрізнятись через те, що у місцях. де йдуть активні бойові дії, не можна порахувати точні втрати ворога.