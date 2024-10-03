Ее стоимость оценивается в более чем 100 миллионов долларов США. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Что известно об уничтожении РЛС "Небо-М"

Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М".

Ее уничтожение существенно снижает способность армии России выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели,

– отметили в сообщении.

В Генштабе рассказали, что РЛС "Небо-М" является достаточно сложным объектом для поражения, ведь работает в стелс-режиме. В этом режиме она сканирует горизонт в поисках воздушных объектов.

РЛС "Небо-М" / Фото Генштаба ВСУ

"По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается в более 100 миллионов долларов США", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что уничтожение РЛС "Небо-М" создаст "воздушный коридор" для того, чтобы эффективнее использовать ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.