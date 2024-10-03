Її вартість оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Що відомо про знищення РЛС "Небо-М"
Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М".
Її знищення суттєво знижує здатність армії Росії виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі,
– зазначили в повідомлені.
У Генштабі розповіли, що РЛС "Небо-М" є досить складним об'єктом для ураження, адже працює у стелс-режимі. В цьому режимі вона сканує горизонт у пошуках повітряних об’єктів.
РЛС "Небо-М" / Фото Генштабу ЗСУ
"За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", – зауважили у відомстві.
Там додали, що знищення РЛС "Небо-М" створить "повітряний коридор" для того, щоб ефективніше використовувати ракети Storm Shadow і SCALP-EG.