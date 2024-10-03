Її вартість оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Дивіться також Кремлівський пропагандист Кулага допоміг ліквідувати російського комбата

Що відомо про знищення РЛС "Небо-М"

Підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М".

Її знищення суттєво знижує здатність армії Росії виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі,

– зазначили в повідомлені.

У Генштабі розповіли, що РЛС "Небо-М" є досить складним об'єктом для ураження, адже працює у стелс-режимі. В цьому режимі вона сканує горизонт у пошуках повітряних об’єктів.

РЛС "Небо-М" / Фото Генштабу ЗСУ

"За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", – зауважили у відомстві.

Там додали, що знищення РЛС "Небо-М" створить "повітряний коридор" для того, щоб ефективніше використовувати ракети Storm Shadow і SCALP-EG.