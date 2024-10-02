Про це у своєму телеграм-каналі розповів журналіст Денис Казанський. Він також додав скриншоти та відео, як у російських пропагандистських каналах обурюються діями Кулаги.

Дивіться також Масове переселення жителів Курщини до Маріуполя: Андрющенко розповів деталі

Як російський "воєнкор" допоміг ліквідувати окупантів

У понеділок, 30 вересня, у мережі з'явилися кадри з воєнним кореспондентом прокремлівського видання "Ізвєстія" Дєнісом Кулагою. Він вирішив зняти сюжет про бої біля Часового Яру на Донеччині.

Пропагандиста віддали військовим, щоб ті провели "екскурсію". Однак, щось пішло не так. Під час поїздки на квадроциклі українські захисники вдарили FPV-дронами по окупантах. У результаті Кулага отримав поранення і був госпіталізований.

Втім, виявилося, що через пропагандистський сюжет загинули російські військові. У мережі не називають кількість втрат, однак окупанти у мережі обурюються, що через Кулагу загинув командир батальйону Євгєній Смірнов з позивним "Єрмак".

Як розповідають у мережі, комбат Смірнов супроводжував пропагандиста на лінії фронту, однак вони потрапили під удар. За словами окупантів, військових разом з "воєнкором" атакували відразу 8 дронів. Усі, хто був з Кулагою загинув, вижив лише так званий "воєнкор".

Нині ж окупанти в істериці записують відео з прокльонами Кулаги. Мовляв, саме через нього загинули російські військові.

Істерика російського військового через Кулагу: дивіться відео (Увага! 18+ Присутня нецензурна лексика)

Також у мережі поширюють фото "воєнкора", через якого загинув комбат. Ба більше, окупанти обурені, що атаку дронів та смерть військових показали у прямому ефірі на пропагандистському каналі.



Окупанти проклинають "воєнкора" Кулагу / Скриншот