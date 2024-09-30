Російські телеграм-канал пишуть, що російський воєнкор Дєніс Кулага був поранений біля Часового Яру. У авто пропагандиста прилетів FPV-дрон, передає 24 Канал.

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Деякі уламки неможливо витягти

Військовий кореспондент "Ізвєстій" Дєніс Кулага зазнав поранення у Донецькій області. За попередніми даними, при поверненні зі зйомок до квадроцикла, на якому він пересувався, прилетів FPV-дрон.

Російський воєнкор зазнав осколкових поранень обох ніг, а також опіків та переломів нижніх кінцівок. Попри це, він допомагав надавати першу допомогу пораненим офіцерам супроводу.

Зараз Кулага перебуває у шпиталі. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Першу допомогу йому надали в окупованому Бахмуті, який пропагандист вперто називає Артемівськом.

Витягли уламки, які можна було вийняти. Деякі, на жаль, поки що неможливо. Перелом правої та лівої ноги через вибухову хвилю, перебиті осколками. Опіки обличчя, опіки рук,

– побідкався росіянин.