Российские телеграм-канал пишут, что российский военкор Денис Кулага был ранен возле Часового Яра. В авто пропагандиста прилетел FPV-дрон, передает 24 Канал.

Смотрите также С КАБами большая проблема: куда целят оккупанты в Запорожье

Некоторые обломки невозможно извлечь

Военный корреспондент "Известий" Денис Кулага получил ранение в Донецкой области. По предварительным данным, при возвращении со съемок к квадроциклу, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон.

Российский военкор получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на это, он помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения.

Сейчас Кулага находится в госпитале. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Первую помощь ему оказали в оккупированном Бахмуте, который пропагандист упорно называет Артемовском.

Вытащили обломки, которые можно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук,

– пожаловался россиянин.