По линии разграничения в Запорожской области обстрелы происходят постоянно. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

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"По линии разграничения обстрелы постоянно, каждый день проводятся. Обстреливают и артиллерией, и РСЗО, и КАБами. В целом до 400 обстрелов в день – это уже стабильная ситуация. Поэтому такая проблема", – сказал он.

Цели, которые атакуют вражеские КАБы

Оккупанты атакуют Запорожье управляемыми авиабомбами. Сергей Лышенко отметил, что они целят по различным объектам гражданской инфраструктуры, а также пытаются поразить предприятия в городе.

Проблема с КАБами, потому что они бьют с достаточно дальнего расстояния. Примерно 80 километров от города, почти 100. При этом КАБ имеет достаточно низкую точность поражения. Отсюда постоянные попадания в многоквартирные дома и так далее,

– объяснил депутат.

Россия ударила по Запорожью КАБами

Ночью 29 сентября оккупанты запустили по Запорожью по меньшей мере 16 управляемых авиационных бомб. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что враг нанес более 10 ударов по городу. Россияне частично разрушили многоэтажный дом и частные дома. Есть раненые.