Поздно вечером 22 сентября россияне впервые обстреляли Запорожье управляемыми авиабомбами. Это стало сигналом о том, что вражеские снаряды были модернизированы и теперь способны преодолевать большее расстояние. Это в эфире одного из телеканалов подтвердил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

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Враг модифицировал КАБы

По словам Волошина, россияне действительно провели изменения в конструкции авиационных бомб, платформ, которые они запускают. Сейчас они могут бить КАБами не только по городам и поселкам, расположенных рядом с линией фронта. Эти бомбы уже долетают до центра города Запорожья.

Военный подчеркнул, что от модернизированных КАБов страдают также такие города как Краматорск и Харьков. Враг имеет достаточное количество этих смертельных и разрушительных снарядов.

К слову, в ночь на 26 сентября захватчики обстреляли бомбами Запорожье. Оккупанты попали по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий. В результате вражеского удара изуродованы частные дома. Пострадали 7 человек, в частности, 14-летний мальчик.