Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Запорожской областной администрации Иван Федоров. Среди травмированных людей в Запорожье также был и подросток.

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Количество пострадавших в Запорожье увеличилось

Иван Федоров отметил, что, по состоянию на 07:03, известно, что в Запорожье 13 человек получили ранения в результате российских атак. Среди травмированных было 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень.

У полиции Запорожья отметили, что правоохранители работают на местах атаки. По состоянию на 7:00 известно о повреждении 13 жилых домов, 2 учебных заведений и 5 транспортных средств.

Последствия вражеского удара по Запорожью / Фото полиции Запорожья

Кроме этого, в патрульной полиции Запорожья рассказали, что из-за вражеских атак временно ограничено движение на бульваре Марии Примаченко (ранее проспект Маяковского) от проспекта Соборного до улицы Независимой Украины.

Также временно ограничено движение на улице Алюминиевой от улицы Независимой Украины до улицы Верхней, объезд осуществляется по проспекту Соборному через улицу Металлургов. Движение тяжеловесных транспортных средств осуществляется по улице Верхней через улицу Героев Крут (бывшая улица 12 Апреля).

Что происходит в Запорожье после вражеской атаки / Видео полиции Запорожья

К слову, вечером 22 сентября оккупационная армия России нанесла 7 ударов по территории Запорожья и Запорожского района. Вражеские боеприпасы, предварительно КАБы, попали по объектам гражданской инфраструктуры.