Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров. Серед травмованих людей у Запоріжжі також був і підліток.

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Скільки людей постраждало у Запоріжжі

Іван Федоров зазначив, що, станом на 08:14, відомо, що у Запоріжжі 16 людей постраждали внаслідок атаки росіян. Четверо з них – госпіталізовані. Серед постраждалих 15-річний хлопець.

У лікарні в стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома,

– написав очільник Запорізької ОВА.

По місту наразі розгорнуті Пункти Незламності, де всі, хто потребує, можуть отримати інформацію і допомогу.

Запоріжжя після ворожої атаки КАБами / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

У поліції Запоріжжя наголосили, що правоохоронці працюють на місцях атаки. Станом на 7:00 відомо про пошкодження 13 житлових будинків, 2 навчальних закладів та 5 транспортних засобів.

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю / Фото поліції Запоріжжя

Окрім цього, у патрульній поліції Запоріжжя розповіли, що через ворожі атаки тимчасово обмежено рух на бульварі Марії Примаченко (раніше проспект Маяковського) від проспекту Соборного до вулиці Незалежної України.

Також тимчасово обмежено рух на вулиці Алюмінієвій від вулиці Незалежної України до вулиці Верхньої, обʼїзд здійснюється проспектом Соборним через вулицю Металургів. Рух великовагових транспортних засобів здійснюється вулицею Верхньою через вулицю Героїв Крут (колишня вулиця 12 Квітня).

Що відбувається в Запоріжжі після ворожої атаки / Відео поліції Запоріжжя

До слова, ввечері 22 вересня окупаційна армія Росії завдала 7 ударів по території Запоріжжя та Запорізького району. Ворожі боєприпаси, попередньо КАБи, влучили по об'єктах цивільної інфраструктури.