Місцева мешканка Аліна розповіла Суспільному, що під час вибуху поверталась з роботи. Удар пошкодив їй квартиру.

Дивіться також Удар КАБами по Запоріжжю: рятувальники показали відео вибуху та його наслідків

Що відомо про наслідки атаки по Запоріжжю

Двері у ванну вилетіли – скрізь скло. Вікон на кухні немає, шматка стіни немає. М'який диванчик – він весь розвалився. Телевізор злетів зі стіни. Усе розкидане, побите, потрощене. На балкон виходити не можна. Нам сказали, що він може впасти. Уся квартира в склі. Фіранка висіла на вікні, а ваза стояла на підвіконні. Вся постіль у склі,

– розповіла Аліна.

Інша місцева жителька Надія Шоріна у момент атаки росіян відпочивала і на неї посипалось скло.

"Це жах: я ніколи не очікувала, що на наш будинок таке може впасти. Я прокинулася від того, що на мені лежить скло, а інше – біля дивану. Я вся в крові була. Це було жахливо. Відвезли мене в міську лікарню, перев'язали рани", – розповіла пані Надія.

Її невістка Тетяна Сніжко розповіла, що свекруху з квартири деблокували рятувальники.

"Мама Надія зателефонувала, каже, що вікна лежали на ній. Їй порізало ноги, руки. Рятувальники її визволяли, бо двері заклинило. Ми приїхали, а її на швидкій відвезли. Ми її забрали, зараз вона піднялась забрати речі", – пригадала Тетяна Сніжко.

Подружжя Книшів також розповіло, що теж опинилось заблокованим у квартирі, їм допомогли рятувальники.

У цей момент дружина помідори закривала. І воно як бахнуло – все полетіло. Її почало трусити так, що я заспокоїти не міг. Ми вийти не могли, бо нас заблокувало. Кіт десь сховався, не можемо знайти. Дуже злякалися. Воно такий звук був: "Жух!" Мене з дивану скинуло, а дружину в коридор відкинуло,

– пригадав чоловік.

Росіяни атакували Запоріжжя / фото Суспільного

Росія вдарила по Запоріжжю орієнтовно о 23:04 22 вересня. Згодом глава Запорізької ОВА Іван Федорів розповів, що вороги частково зруйнували будівлі, вибухова хвиля та уламками пошкодили поруч розташовані будинки.

Станом на 00:56 23 вересня повідомляли про 6 поранених. Поліція розповіла, що Росія завдала шість ударів, попередньо, КАБами.