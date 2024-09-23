Местная жительница Алина рассказала Суспильному, что что во время взрыва возвращалась с работы. Удар повредил ей квартиру.

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Что известно о последствиях атаки по Запорожью

Двери в ванную вылетели – везде стекло. Окон на кухне нет, куска стены нет. Мягкий диванчик – он весь развалился. Телевизор слетел со стены. Все разбросано, побито, разбито. На балкон выходить нельзя. Нам сказали, что он может упасть. Вся квартира в стекле. Занавеска висела на окне, а ваза стояла на подоконнике. Вся постель в стекле,

– рассказала Алина.

Другая местная жительница Надежда Шорина в момент атаки россиян отдыхала и на нее посыпалось стекло.

"Это ужас: я никогда не ожидала, что на наш дом такое может упасть. Я проснулась от того, что на мне лежит стекло, а другое – возле дивана. Я вся в крови была. Это было ужасно. Отвезли меня в городскую больницу, перевязали раны", – рассказала Надежда.

Ее невестка Татьяна Снежко рассказала, что свекровь из квартиры деблокировали спасатели.

"Мама Надежда позвонила, говорит, что окна лежали на ней. Ей порезало ноги, руки. Спасатели ее освобождали, потому что дверь заклинило. Мы приехали, а ее на скорой увезли. Мы ее забрали, сейчас она поднялась забрать вещи", – вспомнила Татьяна Снежко.

Супруги Кныш также рассказали, что тоже оказались заблокированными в квартире, им помогли спасатели.

В этот момент жена помидоры закрывала помидоры. И оно как бахнуло – все полетело. Ее начало трясти так, что я успокоить не мог. Мы выйти не могли, потому что нас заблокировало. Кот где-то спрятался, не можем найти. Очень испугались. Оно такой звук был: "Жух!" Меня с дивана сбросило, а жену в коридор отбросило,

– вспомнил мужчина.

Россияне атаковали Запорожье / фото Суспильного

Россия ударила по Запорожью ориентировочно в 23:04 22 сентября. Впоследствии глава Запорожской ОВА Иван Федорив рассказал, что враги частично разрушили здания, взрывная волна и обломками повредили рядом расположенные дома.

По состоянию на 00:56 23 сентября сообщали о 6 раненых. Полиция рассказала, что Россия нанесла шесть ударов, предварительно, КАБами.