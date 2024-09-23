Враг ударил по Запорожью поздним воскресным вечером. О том, что захватчики сбросили именно УАБ, сначала написали мониторинговые каналы, а затем Нацполиция и МВД.

Смотрите также Вокзал закрылся, мосты разрушены, газа нет: репортаж The Guardian из Покровска

Количество раненых в Запорожье возросло

22 сентября около 23 часов враг совершил авиаудары по областному центру. В результате атаки предварительно травмированы 9 человек, из них один ребенок. Количество пострадавших выясняется,

– написали в ГСЧС.

Там добавили: спасатели провели эвакуацию жителей поврежденных многоквартирных домов. Одну женщину деблокировали из собственной квартиры.

Момент взрыва в Запорожье: смотрите видео от ГСЧС

Повреждены остекление и фасады многоквартирных домов и зданий. Загорелись автомобиль и балкон одной из квартир, спасатели потушили пламя. Также они провели аварийные работы по разборке разрушенных конструкций входа в квартиры.

Последствия удара по Запорожью 22 сентября / Фото ГСЧС

Всего на ликвидацию от ГУ ГСЧС привлекли 47 спасателей и 10 единиц техники. Кроме них, на местах работали полицейские, взрывотехники, волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины и другие профильные службы города.