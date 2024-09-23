Ворог ударив по Запоріжжю пізнього недільного вечора. Про те, що загарбники скинули саме КАБ, спершу написали моніторингові канали, а потім Нацполіція та МВС.

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Кількість поранених у Запоріжжі зросла

22 вересня близько 23 години ворог здійснив авіаудари по обласному центру. Внаслідок атаки попередньо травмовано 9 людей, з них одна дитина. Кількість постраждалих з'ясовується,

– написали в ДСНС.

Там додали: рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири.

Момент вибуху у Запоріжжі: дивіться відео від ДСНС

Пошкоджено скління та фасади багатоквартирних будинків і будівель. Зайнялися автомобіль та балкон однієї із квартир, рятувальники загасили полум'я. Також вони провели аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Наслідки удару по Запоріжжю 22 вересня / Фото ДСНС

Загалом на ліквідацію від ГУ ДСНС залучили 47 рятувальників та 10 одиниць техніки. Окрім них, на місцях працювали поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.