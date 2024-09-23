Взрывы в Запорожье прогремели поздно вечером 22 сентября, в воскресенье. О последствиях рассказал глава ОВА Иван Федоров.

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Какие последствия удара по Запорожью

Россияне атаковали Запорожье. Предварительно, получили ранения пять человек. В результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Начался пожар. На месте работают спасатели,

– написал глава ОВА в 00:17.

Последствия обстрела Запорожья / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

Он добавил, что информация уточняется, а пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

В МВД также рассказали о последствиях атаки.

"5 человек получили ранения в результате атаки оккупантов. Одну женщину полицейские деблокировали из поврежденного дома. Россияне нанесли 6 ударов, предварительно – УАБами. В результате ударов загорелись припаркованные автомобили, повреждены жилые дома. На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы города", – написали там.

В Запорожье взрывом не только уничтожило авто и выбило стекла, но и вырвало двери подъезда / Фото Нацполиция

На час ночи стало известно, что количество пострадавших возросло до 6 человек – им оказывают медицинскую помощь.

"Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим. На двух локациях развернули палатки, куда жители обращаются за поддержкой. Рядом с местом поражения круглосуточно работает пункт несокрушимости", – сообщил Федоров.

Враг бил УАБами

Журналисты Суспильного привели данные Нацполиции. Правоохранители утверждают: было нанесено шесть ударов, предварительно, УАБами. Враг бил по территории областного центра и района.

Мониторинговые каналы информируют, что оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой (ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции). Именно усовершенствованный УМПК позволил достать до города.

Важно! В ночь на 23 сентября враг не запускал "Шахеды". Нет информации и о взлете Ту. Но если в вашем населенном пункте объявят тревогу – пройдите в укрытие!