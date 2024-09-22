В Запорожской области воздушная тревога раздалась после 22:00. Тогда Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, что создавало угрозу применения россиянами авиационных средств поражения.

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Враг мог впервые ударить КАБом по Запорожью

В 22:37 стало известно о запуске КАБа на Запорожье. В 23:04 жителей Запорожья призвали срочно пройти в укрытие. Приблизительно в то же время в городе были слышны взрывы. Их подтвердил, в частности, председатель ОВА Иван Федоров.

Мониторинговые каналы пишут, что оккупанты впервые ударили по Запорожью КАБами. В городе в некоторых районах исчез свет.

Ранее российские КАБы не доставали Запорожья.

В 23:28 был объявлен отбой тревоги.

К слову, поздно вечером 21 сентября оккупанты обстреляли Харьков авиабомбами, попав у подъезда жилого многоэтажного дома. Из 16-этажного дома эвакуировали более 80 человек, более 20 получили ранения, среди них – трое детей.