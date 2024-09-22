в результате очередного обстрела пострадали более 20 человек, среди которых – трое детей.

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Враг использовал ФАБ-500

В полиции уточнили, что противник для удара по Харькову использовал три ФАБы. Зафиксированы попадания в Шевченковском районе и пригороде. Одна из бомб попала перед 16-этажным домом.

Из многоэтажки эвакуировали более 80 жителей.

Как выглядит разрушенная многоэтажка в Харькове / Фото Олег Синегубов

Пожарные ликвидировали пожары 4 автомобилей на общей площади 50 квадратных метров. Четыре гражданских транспортных средства сгорели полностью, повреждены – 21. На место происшествия работают полицейские следственно-оперативной группы, взрывотехники, криминалисты, спасатели и медики.

Последствия ничего удара по Харькову 21 сентября / Фото ГСЧС и Полиция Харьковщины

В прокуратуре рассказали, что, предварительно, Харьков был атакован бомбами, которые выпустил Су-34 из района Белгорода.

Россияне сбросили бомбы на Харьков и пригород: смотрите видео