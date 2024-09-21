Около 23:00 в Харькове начали раздаваться мощные взрывы. Местные власти подтвердили прилет в жилую многоэтажку.

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Сколько людей пострадали

По состоянию на 23:30 есть информация о по меньшей мере 12 пострадавших в результате попадания КАБа по многоэтажке. Из дома эвакуировали 60 человек. Ликвидация последствий атаки и спасательная операция продолжаются.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два попадания в Харькове. Один из них – в Шевченковском районе города.