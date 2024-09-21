По предварительной информации, оккупанты попали по жилой многоэтажке. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Что известно об атаке на Харьков 21 сентября

Игорь Терехов в 22:59 сообщил, что Россия атаковала Харьков КАБами и в городе прогремели взрывы. Он призвал местных жителей быть осторожными.

Однако впоследствии стало известно, что оккупанты попали по многоэтажке.

Предварительно прилет в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях - собирается,

– написал Терехов в 23:02.

По предварительным данным областной военной администрации, в Харькове есть два попадания в результате обстрела КАБами.

Председатель ОВА Олег Синегубов написал, что один из них – в Шевченковском районе.

На места обстрелов выехали экстренные службы.

Корреспонденты Суспільне впоследствии уточнили, что российская авиабомба попала в дерево у входа в подъезд жилой 16-этажки.

У подъезда – десятки поврежденных авто, несколько из них взорвались и выгорели дотла,

– говорится в сообщении.

Есть пострадавшие

В 23:27 Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по многоэтажке есть по меньшей мере трое раненых. Однако за несколько минут количество пострадавших быстро возросло до 12.

К сожалению, это не окончательная информация, поэтому их количество еще может возрасти. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. Известно о по меньшей мере 12 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры,

– написал Терехов в 23:30.

Он добавил, что на месте прилета горят несколько автомобилей, а в близлежащих многоэтажках выбиты стекла. 60 жителей пострадавшего дома эвакуировали.

Стоит отметить, что по состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в большей части Украины – россияне запустили несколько групп "Шахедов" с разных направлений.

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Призываем украинцев прислушиваться к воздушным тревогам и при необходимости переходить в укрытие.