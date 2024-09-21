Об этом сообщили Воздушные силы. Что уже известно о вражеской атаке "Шахедами", где есть угроза российского удара – передает 24 Канал.

Обратите внимание Готовятся к круглосуточным атакам: в СНБО предупредили о новых намерениях россиян

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

21:33, 21 сентября Воздушные силы в очередной раз за день сообщили о вражеских пусках КАБ на Сумщину.

21:16, 21 сентября "Шахеды" на Полтавщине. Курс на Юг.

21:04, 21 сентября Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

21:01, 21 сентября На Полтавщине угроза применения ударных БПЛА.

20:42, 21 сентября "Шахеды" на Сумщине. Курс на Запад.