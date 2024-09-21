Про це повідомили Повітряні сили. Що вже відомо про ворожу атаку "Шахедами", де є загроза російського удару – передає 24 Канал.

Зверніть увагу Готуються до цілодобових атак: у РНБО попередили про нові наміри росіян

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:33, 21 вересня Повітряні сили вкотре за день повідомили про ворожі пуски КАБ на Сумщину.

21:16, 21 вересня "Шахеди" на Полтавщині. Курс на Південь.

21:04, 21 вересня Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

21:01, 21 вересня На Полтавщині загроза застосування ударних БпЛА.

20:42, 21 вересня "Шахеди" на Сумщині. Курс на Захід.