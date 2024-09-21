Про це повідомили Повітряні сили. Що вже відомо про ворожу атаку "Шахедами", де є загроза російського удару – передає 24 Канал.
Зверніть увагу Готуються до цілодобових атак: у РНБО попередили про нові наміри росіян
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили вкотре за день повідомили про ворожі пуски КАБ на Сумщину.
"Шахеди" на Полтавщині. Курс на Південь.
Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
На Полтавщині загроза застосування ударних БпЛА.
"Шахеди" на Сумщині. Курс на Захід.
Повітряні сили повідомили, що в Сумській області робота ППО по ударному БпЛА ворога.