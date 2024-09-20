Вночі 20 вересня окупанти атакували Україну 3 ракетами невстановленого типу й керованою авіаційною Х-59, а також 70 "Шахедами".

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Противник нарощує виробництво БпЛА

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що постійні зальоти в Укпаїну "Шахедів" є елементом розвідки.

Наразі для загарбників дрони лишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції. Щодо дальніх БпЛА, то їхня основна функція – розвідка.

Збільшення кількості виробництва "бляшанок" також має свою мету – вони (росіяни – 24 Канал) хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак в майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними,

– наголосив Коваленко.

У ЦПД підкреслили, що авіаційні нальоти на Україну повертатимуться в країну-агресорку бумерангом. Там нагадали, що російське ППО має точковий характер та не здатне прикрити Росію повноцінно від БпЛА. А збільшення інтенсивності атак загалом призведе до більш регулярних провалів ППО загарбників, за прикладом Торопця.

Важливо! Аби більше у Росії відбувалося незабутніх "бавовн", які милуватимуть наше око, і знищуватимуть потенціал окупантів для атак на українські міста, допоможіть зібрати кошти для підрозділу ГУР МО, який бере участь в секретних операціях проти росіян на землі і в морі. Для того, аби розвідники могли і далі виконували спецзавдання, їм потрібні якісні засоби звʼязку. Наша мета – збір на 20 рацій, що є зашифрованими і малопомітними, та координують дії всіх бійців. Ціль: 400 000 гривень.

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