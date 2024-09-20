Так, оборонці неба збили російську ракету. Скільки "Шахедів" знищили, розповіли Повітряні сили.

Дивіться також Ворог атакував Львівщину "Шахедом": виникла пожежа, пошкоджено авто та будинки

Скільки ракет і "Шахедів" збили 20 вересня

Цієї ночі російські загарбники атакували Донеччину 3 ракетами невстановленого типу. Дніпропетровщину – керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Окрім того, ворог запустив 70 ударних БпЛА типу "Shahed" зПриморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

До відбиття повітряного нападу агресора залучалися авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони.

В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони 9 ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила),

– заявили Повітряні сили.

Додали, що протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.