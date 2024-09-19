Окупанти почали вечірню атаку дронами із Сумщини. Цю область уже обстріляли вдень КАБами, влучивши в геріатричний пансіонат. Одна жінка загинула, поранено 13. Рятувальники виносили людей на кріслах колісних із пошкодженої будівлі. Старенькі були змушені сидіти та лежати на землі в очікуванні евакуації. 24 Канал зібрав усе, що наразі відомо про цю жорстоку та підлу атаку.
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Де летять "Шахеди"
Де "Шахеди" зараз
- одна група продовжує рух на півдні Чернігівщини в напрямку Київщини;
- друга на сході Київської області продовжує рух курсом на Черкаси;
- третя продовжує рух на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Миргород.
Моніторингові спільноти пишуть, що загроза від "Шахедів" є для Київщини, Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини.
В яких областях лунає сигнал тривоги
Тривога на Київщині.
Де летять "Шахеди"
- Група "Шахедів" продовжує рух на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
- Інша група продовжує рух на півдні Чернігівщини курсом на південний захід.
Де зараз тривога
Моніторингові спільноти уточнюють: ця група "Шахедів" летить із Курської області, але є і нові пуски з Приморсько-Ахтарська, тобто з Краснодарського краю.
Група "Шахедів" на Сумщині курсом на Ромни – ПС.