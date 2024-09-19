Окупанти почали вечірню атаку дронами із Сумщини. Цю область уже обстріляли вдень КАБами, влучивши в геріатричний пансіонат. Одна жінка загинула, поранено 13. Рятувальники виносили людей на кріслах колісних із пошкодженої будівлі. Старенькі були змушені сидіти та лежати на землі в очікуванні евакуації. 24 Канал зібрав усе, що наразі відомо про цю жорстоку та підлу атаку.

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Де летять "Шахеди"

21:58, 19 вересня Де "Шахеди" зараз одна група продовжує рух на півдні Чернігівщини в напрямку Київщини;

друга на сході Київської області продовжує рух курсом на Черкаси;

третя продовжує рух на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Миргород.

21:40, 19 вересня Моніторингові спільноти пишуть, що загроза від "Шахедів" є для Київщини, Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини.

21:40, 19 вересня В яких областях лунає сигнал тривоги

21:30, 19 вересня Тривога на Київщині.

21:25, 19 вересня Де летять "Шахеди" Група "Шахедів" продовжує рух на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

Інша група продовжує рух на півдні Чернігівщини курсом на південний захід.

21:08, 19 вересня Де зараз тривога

21:00, 19 вересня Моніторингові спільноти уточнюють: ця група "Шахедів" летить із Курської області, але є і нові пуски з Приморсько-Ахтарська, тобто з Краснодарського краю.