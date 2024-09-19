Оккупанты начали вечернюю атаку дронами с Сумщины. Эту область уже обстреляли днем УАБами, попав в гериатрический пансионат. Одна женщина погибла, ранены 13. Спасатели выносили людей на креслах колесных из поврежденного здания. Старики были вынуждены сидеть и лежать на земле в ожидании эвакуации. 24 Канал собрал все, что сейчас известно об этой жестокой и подлой атаке.

Смотрите также Россия ударила УАБом по пансионату для пожилых людей в Сумах: страшные кадры с места

Где летят "Шахеды"

21:58, 19 сентября Где "Шахеды" сейчас одна группа продолжает движение на юге Черниговщины в направлении Киевщины;

вторая на востоке Киевской области продолжает движение курсом на Черкассы;

третья продолжает движение на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Миргород.

21:40, 19 сентября Мониторинговые сообщества пишут, что угроза от "Шахедов" есть для Киевщины, Черниговщины, Сумщины и Полтавщины.

21:40, 19 сентября В каких областях раздается сигнал тревоги

21:30, 19 сентября Тревога на Киевщине.

21:25, 19 сентября Где летят "Шахеды" Группа "Шахедов" продолжает движение на юге Сумщины курсом на Полтавщину.

Другая группа продолжает движение на юге Черниговщины курсом на юго-запад.

21:08, 19 сентября Где сейчас тревога

21:00, 19 сентября Мониторинговые сообщества уточняют: эта группа "Шахедов" летит из Курской области, но есть и новые пуски из Приморско-Ахтарска, то есть из Краснодарского края.