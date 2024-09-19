Оккупанты начали вечернюю атаку дронами с Сумщины. Эту область уже обстреляли днем УАБами, попав в гериатрический пансионат. Одна женщина погибла, ранены 13. Спасатели выносили людей на креслах колесных из поврежденного здания. Старики были вынуждены сидеть и лежать на земле в ожидании эвакуации. 24 Канал собрал все, что сейчас известно об этой жестокой и подлой атаке.

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Где летят "Шахеды"

21:58, 19 сентября

Где "Шахеды" сейчас

  • одна группа продолжает движение на юге Черниговщины в направлении Киевщины;
  • вторая на востоке Киевской области продолжает движение курсом на Черкассы;
  • третья продолжает движение на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Миргород.
21:40, 19 сентября

Мониторинговые сообщества пишут, что угроза от "Шахедов" есть для Киевщины, Черниговщины, Сумщины и Полтавщины.

21:40, 19 сентября

В каких областях раздается сигнал тревоги

21:30, 19 сентября

Тревога на Киевщине.

21:25, 19 сентября

Где летят "Шахеды"

  • Группа "Шахедов" продолжает движение на юге Сумщины курсом на Полтавщину.
  • Другая группа продолжает движение на юге Черниговщины курсом на юго-запад.
21:08, 19 сентября

Где сейчас тревога

21:00, 19 сентября

Мониторинговые сообщества уточняют: эта группа "Шахедов" летит из Курской области, но есть и новые пуски из Приморско-Ахтарска, то есть из Краснодарского края.

20:53, 19 сентября

Группа "Шахедов" на Сумщине курсом на Ромны – ВС.