Оккупанты начали вечернюю атаку дронами с Сумщины. Эту область уже обстреляли днем УАБами, попав в гериатрический пансионат. Одна женщина погибла, ранены 13. Спасатели выносили людей на креслах колесных из поврежденного здания. Старики были вынуждены сидеть и лежать на земле в ожидании эвакуации. 24 Канал собрал все, что сейчас известно об этой жестокой и подлой атаке.
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Где летят "Шахеды"
Где "Шахеды" сейчас
- одна группа продолжает движение на юге Черниговщины в направлении Киевщины;
- вторая на востоке Киевской области продолжает движение курсом на Черкассы;
- третья продолжает движение на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Миргород.
Мониторинговые сообщества пишут, что угроза от "Шахедов" есть для Киевщины, Черниговщины, Сумщины и Полтавщины.
В каких областях раздается сигнал тревоги
Тревога на Киевщине.
Где летят "Шахеды"
- Группа "Шахедов" продолжает движение на юге Сумщины курсом на Полтавщину.
- Другая группа продолжает движение на юге Черниговщины курсом на юго-запад.
Где сейчас тревога
Мониторинговые сообщества уточняют: эта группа "Шахедов" летит из Курской области, но есть и новые пуски из Приморско-Ахтарска, то есть из Краснодарского края.
Группа "Шахедов" на Сумщине курсом на Ромны – ВС.