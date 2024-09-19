Про те, що ворог атакував Суми і влучив у пансіонат, повідомило Суспільне близько п'ятої вечора 19 вересня. 24 Канал зібрав актуальну на той момент інформацію в своїй новині. У прокуратурі згодом уточнили, що удар стався о 15:40.

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Скільки людей жило в пансіонаті на момент атаки

На момент удару в закладі перебував 221 пацієнт, з них 87 були прикуті до ліжка. Плюс 60 осіб обслуговуючого персоналу, тобто загалом майже 300 людей. Вони обідали або відпочивали, коли ворог цинічно вдарив.

Удар припав на горішні поверхи, на найвищому, п'ятому, були 24 людини. Про це повідомили працівники закладу.

Глава ОВА сказав, що найбільше поранених було там, де перебувало найбільше людей.

За словами рятувальників, на 18:00 з будівлі евакуювали 147 осіб. На той момент про людей під завалами не повідомляли, але у вечірньому зверненні Зеленський заявив, що цю інформацію перевіряють.

Частково зруйновані технічний та п'ятий поверхи.

ДСНС виносять людей із будівлі пансіонату: дивіться відео

В якому стані постраждалі

Станом на восьму вечора 19 вересня йдеться про 13 поранених. Вони у медзакладах із травмами різного ступеня тяжкості. Частина людей у тяжкому стані.

Відомо і про одну загиблу – 78-річна жінка померла в лікарні.

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Куди евакуювали мешканців геріатричного пансіонату

ДСНС транспортували пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів. Утім, під час евакуації кілька разів оголошували тривогу через активність ворожої авіації: одного разу вона тривала 8 хвилин, але вдруге вона розпочалася о 19:12 і на момент виходу цього матеріалу не скасована.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив близько сьомої вечора, що пацієнтів пансіонату евакуйовано у спеціально підготовлені для них місця, де створено всі необхідні умови.

Розгорнуто штаб ліквідації наслідків авіаційного удару ворога. Людям надають медичну та психологічну допомогу.

Рідні та близькі пацієнтів пансіонату можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру 0800 301 501 (дзвінки безкоштовні).

Світ має бачити ці болючі кадри / Фото Кордон.Медіа

Чим ударила Росія

Це був КАБ. Спершу тип зброї припустили в ЗМІ, оскільки Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації. Згодом удар саме КАБом підтвердили в Сумській МВА.

Тривога, під час якої окупанти вдарили по стареньких, тривала понад три години.

Як зауважили прокурори, ще один засіб ураження агресор скинув на гаражний кооператив. Пошкоджено 15 гаражів та 10 автомобілів.

Евакуація людей із пошкодженого пансіонату / Фото ДСНС

Зеленський відреагував

Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об'єкт. За одну сьогоднішню добу – на цей час – російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб. По наших містах, по українських позиціях. Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо,

– сказав він у зверненні увечері 19 вересня.

І зауважив, що під завалами можуть бути люди.

Наслідки обстрілу геріатричного пансіонату в Сумах / Фото Суспільне

Прокурори відкрили справу

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

